نقابة المالكين: نبارك للمالكين صدور مراسيم اللجان عملا بقانون الإيجارا

باركت ​نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة​ "للمالكين والمستأجرين صدور المراسيم التطبيقية للجان عملا بالقانون الجديد للإيجارات"، مؤكدة انها "بانتظار الخطوة الآتية بصدور مراسيم الحساب الذي سوف يغطّي الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار عن ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، أي الذين لا يتخطّى مدخولهم العائلي خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور".

ورات النقابة ان "صدور مراسيم اللجان التي سوف تحصل بين المستفيدين من دعم الحساب وغير المستفيدين يأتي استكمالاً لتطبيق جميع بنود ​قانون الإيجارات​، واستكمالاً لمسيرة رفع الظلم عن كاهل ​المالكين القدامى​. إنّها بلا شكّ لحظة تاريخية طالما انتظرها المالكون لإنهاء معاناتهم، بانتظار البدء بدرس قانون جديد لتحرير الأملاك غير السكنية التي نطالب ​لجنة الإدارة والعدل​ بوضع هذه الخطوة حيّز العمل لإنهاء القسم الآخر من المالكين القدامى الذين لا يزالون في انتظار ساعة التحرير".