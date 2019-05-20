دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper خمس دول بينها بلد عربي على رأس مستوردي «الشبح الروسية»

أظهر موقع «ميلتري ووتش» العسكري، أن دراساته تشير إلى وجود إقبال من جانب خمس دول على شراء مقاتلات الجيل الخامس الروسية «سو-57».

وجاءت الصين في مقدمة الدول، المنتظر تعاقدها على هذه المقاتلة الروسية، حيث قال موقع «ميلتري ووتش» العسكري، إنه من الممكن أن تسعى الصين لاقتناء طائرة «سو-57»؛ رغم أن جيشها حصل على مقاتلة الجيل الخامس من صنع محلي (J20-)؛ لأن الطائرة الروسية الحديثة تفوقها بكثير، ويمكن أن تستأثر طائرة «سو-57» باهتمام القوات البحرية الصينية بسبب إمكانية تسليحها بالصواريخ الباليستية الأسرع كثيرا من الصوت.

وأشار الموقع العسكري، إلى أنه بات معلومًا في فبراير الماضي أن الطائرة الروسية الجديدة استرعت اهتمام الهند، التي أصبحت أهم مشترٍ للطائرات المقاتلة الروسية منذ ستينات القرن الماضي.

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فيما أكد الموقع أن الجزائر تعتبر من أهم مستوري الطائرات المقاتلة الروسية. وقد تؤجل المشاكل التي تواجه الاقتصاد الجزائري حاليًا التعاقد على شراء «سو-57»؛ غير أن هذا يمكن أن يحدث في وقت قريب. ووفق «ميلتري ووتش» فإن المقاتلات الجديدة قد تكون، في حال حصلت الجزائر عليها، عاملًا قويًا في ردع الغرب.

وجاءت فيتنام ضمن الدول التي ذكرها موقع «ميلتري ووتش»، بشأن استيراد الطائرة الروسية الجديدة، قائلاً: اعتمادًا على المصادر الإعلامية المحلية، فممن الممكن أن تستورد فيتنام طائرات «سو-57» في الفترة 2030- 2035. ويزداد هذا الأمر احتمالًا نظرًا لنمو الاقتصاد الفيتنامي.

ولم يغفل الموقع إمكانية حصول تركيا على هذه المقاتلة الروسية، قائلاً: لأن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي فإن استيرادها للطائرات الروسية أمر بعيد الاحتمال؛ إلا أن تهديد الولايات المتحدة بوقف الشراكة مع أنقرة في تصنيع مقاتلات «إف-35» قد يدفع تركيا إلى التوجه نحو روسيا. وكانت وسائل الإعلام التركية قد أعلنت إمكانية شراء طائرات «سو-57».