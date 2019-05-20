أسعار الذهب تتراجع في مصر خلال تعاملات الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا طفيفًا خلال تعاملات، اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس الأحد.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام، شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم جنيهًا واحدًا إلى مستوى 608 جنيهات، مقابل 609 جنيهات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 521 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 695 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 4864 جنيهًا.

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وعالميًا، استقر الذهب، اليوم الاثنين، ليجري تداوله قرب أقل مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة مع دعم بيانات اقتصادية أمريكية قوية للدولار، لتتعزز مكانته كملاذ آمن أمام الذهب وسط توترات جيوسياسية وتجارية، بحسب وكالة رويترز.

ولم يطرأ تغير يذكر على السعر الفوري للذهب عند 1276.55 دولار للأوقية، وارتفع الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة إلى 1276.20 دولار للأوقية.

ونزل المعدن الأصفر إلى أقل مستوى في أسبوعين عند 1274.51 دولار للأوقية الجمعة الماضية، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة قفزت لأعلى مستوى في 15 عامًا في أوائل مايو وسط تصاعد للثقة بشأن آفاق الاقتصاد.