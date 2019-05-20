تنظيم الاتصالات يتقدم ببلاغ للنيابة ضد شركات إبادة الحشرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان اليوم الاثنين، إنه تقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد شركات إبادة الحشرات، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبدء التحقيق في المخالفات القانونية التي تقوم بها الشركات والقائمون على إدارتها وكل من تثبت علاقته بإرسال الرسائل النصية التي تزعج المواطنين.

وأضاف الجهاز أن هذا البلاغ يعتبرأول ممارسة له لتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي يرسلها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات.

وذكر الجهاز أنه استقبل عددا كبيرا من الشكاوى بقيام بعض الشركات ومنها شركات إبادة الحشرات بتعمد إزعاج المواطنين وإرسال الرسائل الجماعية للمستخدمين دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز باستخدام وسائل غير مشروعة مما شكل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.

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ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ الجهاز مهامه الواردة بقانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة 2003، والمتابعة المستمرة لمكافحة جرائم إجراء الاتصالات بطرق غير مشروعة، والتي منها ظاهرة إرسال الرسائل النصية الجماعية من شركات وأرقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفقا للبيان.

وأوضح الجهاز أن الأفعال المشار إليها هي أفعال تشكل الجرائم المنصوص عليها بالمادتين 72، و76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات، وأيضاً المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تعاقب بالحبس والغرامة لمرتكبي هذه الجرائم ومصادرة كافة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة.

وتناقش لجنة الاتصالات بمجلس النواب مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي يفرض التزامات على الشركات بعدم التعامل على بيانات المواطنين بدون موافقتهم، ومن المخطط الانتهاء من مناقشة مشروع القانون وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس.