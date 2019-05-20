استعدادًا لأمم إفريقيا.. رفع كفاءة المحاور المحيطة باستادات القاهرة والسلام والسكة الحديدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن العمل على تطوير المناطق والمحاور المحيطة باستادات القاهرة والسلام والسكة الحديدية يجري على قدم وساق من رفع كفاءة المحاور بإعادة الرصف وتوحيد الأرصفة وطلاء البردورات، ورفع كفاءة الإنارة العامة بها من خلال التأكيد على عملها بكفاءة وإعادة طلاء الأعمدة وغلق فتحاتها بإحكام.

وقال عبدالعال، في بيان، اليوم الاثنين، إنه يجري إعادة تنسيق وتجميل المحاور بتكثيف أعمال زراعة الأشجار والزهور والارتقاء بالمسطحات الخضراء والجزر الوسطى بها مع تقليم الأشجار القائمة بالفعل وتهذيبها، واستكمال أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الاستادات وكذلك طلاء الأسوار لإزالة التشوهات والإعلانات من عليها.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة شارع ماهر أباظة وشارع مصر للسياحة بمحيط استاد السكة الحديدية بالكامل، كما يوجد عدد من المحاور بمحيط استاد القاهرة بلغت نسبة الأعمال بها أكثر من 90% كمحور ممدوح سالم وكذلك طريق الباب الغربي، ومحور يوسف عباس ومحور الاستاد البحري وشارع البولينج، وبلغت نسبة التنفيذ بالطريق الجديد المستحدث والرابط بين يوسف عباس وطريق النصر إلى حوالي 90%، وسيتم الانتهاء منهم جميعًا طبقًا للجدول الزمني وخطة التشغيل المتفق عليها بين مديرية الطرق والكباري وشركات المقاولات المنفذة لأعمال التطوير.