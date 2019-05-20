البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم لمسابقة "مختبر الجدران المتساقطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لمسابقة "مختبر الجدران المتساقطة"، بالتعاون مع وزارة الخارجية الألمانية الفدرالية، وتستضيفه الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي (DAAD) بدعم من مركز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC)، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT)، ومؤسسة مصر الخير ومكتبة الإسكندرية، وبيت السناري.

وأوضحت البحث العملي، فى بيان اليوم الإثنين، مسابقة مختبر الجدران المتساقطة هي شكل ملهم ومتعدد التخصصات للمواهب المتميزة، حيث يوفر الفرصة للشباب الأكاديميون المتميزون ورجال الأعمال والمتخصصون من جميع المجالات سواء في مجال الزراعة أو الطب أو الاقتصاد أو الهندسة إلي العلوم الإنسانية؛ لتبادل أفكارهم الرائدة من خلال تقديمها في ثلاث دقائق على خشبة المسرح، لإثبات قدراتهم أمام لجنة التحكيم.

وللتقديم قالت البحث العلمي، ويتم التقدم من خلال الموقع التاليhttp://falling-walls.com/lab/apply، ولإرسال مقطع فيديو قصير لتوضيح الفكرة أو المشروع يمكن ارساله عن طريق البريد الإلكتروني التالي[email protected]، ليكون آخر موعد للتقدم في 16 يونيو 2019.

Advertisements

وأكدت البحث العلمي أن المسابقة ستشمل هذا العام مناطق خارج القاهرة لتمكين الشباب لعرض الأفكار الخلاقة والوصول لكل من يرغب في المشاركة بالمسابقة. وستقام المرحلة النهائية من مسابقة "مختبر الجدران المتساقطة" في 25 يوليو 2019 ببيت السناري.

ومن المقرر أن يحصل الفائز على رعاية كاملة للسفر والمشاركة ليمثل مصر في المرحلة الكبرى من المسابقة الدولية "الجدران المتساقطة" ببرلين في نوفمبر حيث يجمع "فينالي" 100 مشارك، ليحصل كل من وصل للنهائيات على الفرصة لعرض أعماله البحثية أو فكرته أمام لجنه عليا من النخبة على المستوي الأكاديمي والبحثي والتجاري.

والجدير بالذكر إنه تم إجراء أول مختبر للجدران المتساقطة في عام 2011 في برلين وبعد النجاح الكبير الذي حققه، قامت مؤسسة الجدران المتساقطة بتمديد شكلها على نطاق عالمي في عام 2012. ومنذ ذلك الحين، تجري المختبرات الدولية في مدن نابضة بالحياة حول العالم على مدار العام. وحتى الآن تم إجراء مختبرات الجدران المتساقطة في حوالي 52 دولة.