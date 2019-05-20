محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (د ب أ):
يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
وقال السفير الفلسطيني لدى الدوحة منير غنّام، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن عباس "سيبحث غدا مع الشيخ تميم تنسيق المواقف المشتركة في ظل التحديات والمشاريع المشبوهة التي تواجهها قضيتنا".
وأضاف أن "العلاقة الفلسطينية القطرية عميقة باعتبارها أول من استجاب الى النداء الفلسطيني بتوفير الدعم المالي وشبكة الأمان للحكومة في ظل الحصار المالي الذي تمارسه حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية".
وكانت قطر أعلنت في وقت سابق من مايو الجاري أن أمير البلاد وجه بتخصيص 480 مليون دولار لدعم الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفلسطيني يصل إلى الدوحة اليوم في زيارة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.