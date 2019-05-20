الرئيس الفلسطيني يصل إلى الدوحة اليوم في زيارة رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (د ب أ):

يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وقال السفير الفلسطيني لدى الدوحة منير غنّام، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن عباس "سيبحث غدا مع الشيخ تميم تنسيق المواقف المشتركة في ظل التحديات والمشاريع المشبوهة التي تواجهها قضيتنا".

وأضاف أن "العلاقة الفلسطينية القطرية عميقة باعتبارها أول من استجاب الى النداء الفلسطيني بتوفير الدعم المالي وشبكة الأمان للحكومة في ظل الحصار المالي الذي تمارسه حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية".

وكانت قطر أعلنت في وقت سابق من مايو الجاري أن أمير البلاد وجه بتخصيص 480 مليون دولار لدعم الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.