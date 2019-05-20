الجيش اليمني يسيطر على الطرق الفاصلة بين محافظتي صعدة والجوف

سيطر الجيش اليمني على كامل الطرق الفاصلة بين محافظتي صعدة والجوف الواقعتين شمال البلاد.
ذكرت قناة العربية الحدث، اليوم الإثنين، أن هذا يأتي بالتزامن مع
ويأتي هذا في الوقت الذي
تشهد فيه 8 مديريات في محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين معارك ضارية، إذ يواصل الجيش اليمني بإسناد جوي وبري من تحالف دعم الشرعية عزل جبهات المحافظة عن بعضها البعض، ودك تحصينات الحوثي.
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