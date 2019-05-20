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الرئيس الأوكراني الجديد يعلن حل البرلمان

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 أعلن الرئيس الأوكراني الجديد، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، حل البرلمان، وذلك عقب قيامه بأداء اليمين الدستورية في قاعة البرلمان الأوكراني.
 أكد زيلينسكي- وفقًا لشبكة (يورونيوز)

الأوروبية- أن مهمته الأولى تتمثل في تحقيق وقف لإطلاق النار في شرق أوكرانيا، لكنه أوضح أن الحوار
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مع روسيا لا يمكن أن يحدث إلا بعد عودة الأراضي الأوكرانية وأسرى الحرب.
 فاز زيلينسكي على الرئيس المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو، في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، وحصل على 73% من الأصوات.
 
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