الرئيس الأوكراني الجديد يعلن حل البرلمان

أعلن الرئيس الأوكراني الجديد، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، حل البرلمان، وذلك عقب قيامه بأداء اليمين الدستورية في قاعة البرلمان الأوكراني.
أكد زيلينسكي- وفقًا لشبكة (يورونيوز)
مع روسيا لا يمكن أن يحدث إلا بعد عودة الأراضي الأوكرانية وأسرى الحرب.
فاز زيلينسكي على الرئيس المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو، في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، وحصل على 73% من الأصوات.
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