روسيا: المنظومات الدفاعية تصدت لهجمات إرهابية على قاعدة حميميم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت، أمس الأحد، لهجمات إرهابية من قبل مسلحي (جبهة النصرة) على قاعدةحميميم الجوية في سوريا.
وذكرت الوزارةـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الإثنين
ـ أنها رصدت مواقع إطلاق القذائف على قاعدة حميميم، وقامت القوات الجوية بتدميرها، مشيرة إلى أن مسلحي (جبهة النصرة) أطلقوا 6 قذائف من منطقة إدلب باتجاه القاعدة.
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