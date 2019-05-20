بكين تعارض بشدة إبحار سفينة حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي

شجبت الصين وعارضت بشدة إبحار سفينة حربية أمريكية قرب جزيرة "سكاربورو شول"، الواقعة في بحر الصين الجنوبي، والمتنازع عليها، التي تؤكد بكين سيادتها عليها.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانغ،اليوم الإثنين - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان البحرية الأمريكية أن إحدى سفنها الحربية أبحرت أمس قرب

جزيرة "سكاربورو شول" - إن السفينة أبحرت من دون تصريح من الحكومة الصينية، وإن البحرية الصينية حددت السفينة وحذرتها.. مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال تنتهك القوانين الصينية والدولية المعنية، وتلحق الضرر بسيادة الصين، وتضر بالسلام والأمن والنظام في المنطقة.وأضاف "كانغ"، أن الصين تحترم دائمًا حرية الملاحة البحرية والجوية في بحر الصين الجنوبي وفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة، ولكنها تعارض بشدة محاولة أي دولة تعريض أمن الصين وسيادتها للخطر تحت "ذريعة حرية الملاحة".وتابع "كانغ"، قائلًا: "إنه ينبغي على الولايات المتحدة التوقف على الفور عن القيام بأعمال "استفزازية" من شأنها الإضرار بالاستقرار في المنطقة"، مشددًا على أن الصين ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها الوطني.