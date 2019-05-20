قال مصدر في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن الحكومة اليابانية طلبت عقد اجتماع لجنة التحكيم فيما يتعلق بقرارات المحكمة العليا الكورية الجنوبية التي أمرت شركات يابانية بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين في زمن الحرب الكورية.
وأضاف المصدر - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن الوزارة تلقت صباح اليوم عبر قنوات دبلوماسية، رسالة رسمية من الجانب الياباني،
وأوضح أن الحكومة ستنظر بحكمة في جميع العناصر ذات الصلة ولكن من الصعب تشكيل لجنة التحكيم بدون موافقة الجانب الكوري الجنوبي، حيث يجب أن تتكون اللجنة من
يذكر أن المعاهدة تقضي بأنه يتوجب على الجانبين حل النزاعات ذات الصلة عن طريق القنوات الدبلوماسية، وفي حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، تحال القضية وقتئذ إلى لجنة التحكيم.
وكانت الحكومة اليابانية قد دعت الجانب الكوري الجنوبي في 9 يناير الماضي إلى إجراء المشاورات بين الحكومتين الكورية الجنوبية واليابانية، مطالبة له بتقديم الإجابة قبل 30 يوما، غير أن الحكومة الكورية الجنوبية لم ترد على هذه الدعوة.
كانت هذه تفاصيل خبر سول: ننظر بحكمة في دعوة اليابان لاجتماع لجنة التحكيم لـ"العمل القسري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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