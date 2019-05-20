الكويت: دول الخليج عززت التنسيق حول النفط في ظل التوترات

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، أن دول الخليج عززت التنسيق بينها لتوفير إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة.

وفي تصريح صحفي ادلى أمس في لقاء بمناسبة شهر رمضان في السفارة العراقية، قال الجارالله

إنه "من الطبيعي في ظل التصعيد أن تتخذ الكويت ودول مجلس التعاون خطوات".

وأضاف الجار، "هناك تنسيق وتواصل بين الكويت ودول الخليج لتوفير الضمانات لناقلات النفط، وتوفير الإمداد المتواصل للطاقة الى

الأسواق العالمية".

وأشار الجارالله الى أن "التوتر موجود ووتيرة التصعيد متسارعة".

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كما رحب الجارالله بدعوة الرياض لعقد قمّتَين "طارئتين"، خليجيّة وعربيّة للبحث في الاعتداءات التي حصلت في الآونة الأخيرة في منطقة الخليج في مكة المكرمة في 30 الجاري، مؤكداً أن بلاده ستشارك في المحادثات "لما تواجهه المنطقة من تداعيات قد تكون خطرة".