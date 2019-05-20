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مالاوي تشهد زيادة سكانية بنسبة 35 % خلال 10 سنوات

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شهد عدد السكان في مالاوي ارتفاعا ملحوظا إذ تجاوز 5ر17 مليون نسمة بزيادة قدرها 35% خلال الفترة ما بين عامي 2008 و2018، وفقا لبيان المكتب الوطني للإحصاء.
وأشار البيان إلى أن عدد سكان فى مالاوى لم يتخط حاجز 13 مليون نسمة خلال عام 2007 ليتجاوز

5ر17 مليون خلال 10 سنوات فقط، وتبلغ نسبة الذكور 49% من إجمالي عدد السكان، بينما يمثل الإناث 51%.
كما أوضح البيان أن الجنوب يعيش فيه 44% من إجمالي عدد السكان، وتأتي المنطقة الوسطى في المرتبة الثانية
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من حيث عدد السكان حيث يعيش فيها 43% منهم، بينما يعيش في المنطقة الشمالية 13 % فقط من السكان فى مالاوي مؤكدا فى الوقت ذاته أن الكثافة السكانية في مالاوي مستمرة في النمو فقد بلغ حجم الكثافة السكانية شخصًا واحدا لكل كيلومتر مربع، مقارنة بـ 138 شخصًا في إحصاء عام 2008 محققة بذلك زيادة نسبتها 35 %".

 

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