مالاوي تشهد زيادة سكانية بنسبة 35 % خلال 10 سنوات

شهد عدد السكان في مالاوي ارتفاعا ملحوظا إذ تجاوز 5ر17 مليون نسمة بزيادة قدرها 35% خلال الفترة ما بين عامي 2008 و2018، وفقا لبيان المكتب الوطني للإحصاء.
وأشار البيان إلى أن عدد سكان فى مالاوى لم يتخط حاجز 13 مليون نسمة خلال عام 2007 ليتجاوز
كما أوضح البيان أن الجنوب يعيش فيه 44% من إجمالي عدد السكان، وتأتي المنطقة الوسطى في المرتبة الثانية
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