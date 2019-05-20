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الرئيس الأوكراني يلقي أول خطاب بعد أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان

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أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه مستعد للحوار حول وقف النزاع في دونباس ولكن من أجل تحقيق ذلك يجب عودة الأسرى، قائلا" إن التاريخ ليس عادلا، هذه هي الحقيقة ونحن لم نبدأ هذه الحرب لكننا سننهيها، ونحن مستعدون للحوار وأنا على يقين أن أول خطوة لبدء الحوار ستكون عودة جميع الأسرى".
وقال زيلينسكي، عقب أدائه اليمين الدستورية في قاعة البرلمان الأوكراني وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم، " إنه مستعد

للقيام بأي شيء والتضحية بكل شيء حتى بمنصبه بهدف وقف إطلاق النار وإحلال السلام في دونباس..مضيفا إن كييف ستحاول استعادة الأراضي المفقودة".
وأدى الرئيس زيلينسكي، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية في قاعة البرلمان الأوكراني لتعلن فيما بعد رئيسة المحكمة الدستورية في أوكرانيا تولي زيلينسكي منصب رئيس البلاد.
وكان زيلينسكي قد فاز على الرئيس المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو في جولة الإعادة
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الشهر الماضي، وحصل على 73 في المائة من مجموع أصوات الناخبين.
وبدأت السلطات الأوكرانية - في أبريل عام 2014 - عملية عسكرية ضد لوهانسك و دونيتسك الشعبيتين، المعلنتين جمهوريتين من طرف واحد، في شرق أوكرانيا، وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.
وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.
 
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