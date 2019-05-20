أعلن منظمو مؤتمر الذكاء العالمي الثالث بالصين التوقيع على 126 اتفاقية بقيمة تتجاوز 108 مليارات يوان (6ر15 مليار دولار) خلال المؤتمر.

وذكر منظمو المؤتمر (حكومة مدينة تيانجين ووزارة العلوم والتكنولوجيا واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح) –في بيان اليوم- أن المؤتمر الذي تم تنظيمه على مدى 4 أيام في مدينة تيانجين المجاورة للعاصمة الصينية (بكين) شارك فيه أكثر من 1400 ضيف من 40 دولة ومنطقة، وجذب 243 شركة ومنظمة،

من جانبه، قال نائب محافظ مدينة تيانجين "ياو لاي يينغ" إن الاتفاقيات الـ126 المبرمة أجريت بين المدينة وكثير من الجامعات والشركات الشهيرة في الصين، بينها جامعة رنمين وجامعة تشجيانغ وشركات تنسنت وعلي بابا وهواوي وغيرها.

المؤتمر الذي تم تنظيمه على مدى 4 أيام في مدينة تيانجين المجاورة للعاصمة الصينية (بكين) شارك فيه أكثر من 1400 ضيف من 40 دولة ومنطقة، وجذب 243 شركة ومنظمة،بينها 38 من الشركات الـ500 الكبرى في العالم و60 من الشركات الـ500 الكبرى في الصين.من جانبه، قال نائب محافظ مدينة تيانجين "ياو لاي يينغ" إن الاتفاقيات الـ126 المبرمة أجريت بين المدينة وكثير من الجامعات والشركات الشهيرة في الصين، بينها جامعة رنمين وجامعة تشجيانغ وشركات تنسنت وعلي بابا وهواوي وغيرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين: توقيع 126 اتفاقية بـ 15.6 مليار دولار بمؤتمر الذكاء العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.