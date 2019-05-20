السودان يرحب بدعوة خادم الحرمين لعقد قمتين عربية وخليجية

رحبت جمهورية السودان بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعقد قمتين عربية وخليجية تسبقان القمة الإسلامية التي ستُعقد في مكة المكرمة نهاية هذا الشهر.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن وزارة الخارجية السودانية تثمينها الجهود المخلصة والمتواصلة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين والرامية إلى تعزيز السلام في المنطقة، والتضامن العربي والإسلامي، معربة عن تطلعها بأن تخرج القمتان بالنتائج المرجوة بما يعود على شعوب المنطقة بالاستقرار. اقرأ أيضاً.. الملك سلمان يدعو لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في 30 مايو

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