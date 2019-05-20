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اعتراض صواريخ حوثية كانت متجهة إلى مكة المكرمة

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sawtbeirut 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 مايو 2019 12:16 مساءً - صورة أرشيفية
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تمكنت قوات الدفاع الجوي ، فجر الاثنين من إعتراض صاروخين باليستيين الأول فوق مدينة الطائف وكان متجهاً إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة، وفق شهود عيان.

وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية، بحسب الفيديوهات المتداولة، من تدمير الصاروخين الباليستيين.

ويُنتظر أن تصدر السلطات السعودية بياناً رسمياً في وقت لاحق.

يذكر أن محاولة الميليشيات الحوثية استهداف مكة المكرمة ليست الأولى من نوعها، كان آخرها في تموز/يوليو 2017.

وقال سكان محليون ووسائل إعلام سعودية، في ساعة مبكرة من يوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين بالستيين قادمين من اليمن، فوق سماء مدينتي الطائف وجدة التابعتين لمنطقة مكة المكرمة.

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ولم ترد أي أنباء عن وجود خسائر بشرية أو مادية نتيجة اعتراض الصاروخين الذين أطلقتهما ميليشيات الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى من اليمن بدعم من إيران.

وقال مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“ إن أحد الصاروخين كان يستهدف مدينة مكة المكرمة.

ووجدت دعوات لعدم بث أي صور أو مقاطع فيديو أو نشر معلومات حول مكان سقوط الصاروخ، استجابة لافتة من قبل السكان، خشية استفادة الميليشيات الحوثية منها.

وقال نشطاء سعوديون على موقع “تويتر” إن أحد الصاروخين كان يستهدف مدينة مكة المكرمة، كما تداولوا مقاطع فيديو تظهر لحظة اعتراض صاروخ في الجزء الشمالي من محافظة الطائف.

وكالات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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