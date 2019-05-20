كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: من المحتمل أن يعين رئيس وزراء باكستان مستشار أمن قومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أنه من المتوقع تعيين مسؤول عسكري سابق في منصب مستشار الأمن القومي بغض النظر عن نتيجة الانتخابات العامة الهندية، وأنه مع ذلك، قد تكون هناك فرص أفضل لمحادثات السلام مع الهند إذا احتفظ رئيس الوزراء الحالي بالسلطة.

وحسبما نقلت صحيفة "ذي إكسبريس تربيون"، عن مصادر حكومية رفيعة المستوى، فإن الحكومة الباكستانية "تدرس بنشاط" تعيين مستشار للأمن القومي لإحياء القنوات الدبلوماسية مع الهند.

وتفيد التقارير، أن إسلام آباد ما زالت تفكر في المرشحين لشغل هذا المنصب الحساس، لكن من المحتمل أن يشغله مسؤول عسكري متقاعد.

وتوقعت المصادر الباكستانية استئناف المحادثات مع الهند، ويرى الدبلوماسيون أن كل من يفوز في الانتخابات العامة في الهند سيعود إلى طاولة المفاوضات.