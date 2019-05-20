كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيويورك تايمز: ماذا سيقدم ترامب لمصر في خطته المزمعة للسلام بالشرق الأوسط؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد الولايات المتحدة "ورشة اقتصادية" في البحرين الشهر المقبل "لإنتاج استراتيجيات للاستثمار في الفلسطينيين والعرب الآخرين"، حسبما كتبت صحيفة نيويورك تايمز.

وتتمحور الفكرة الأساسية حول جمع القوى الاقتصادية من الخليج وأوروبا وآسيا لتقديم حوافز اقتصادية "لحث الفلسطينيين وحلفائهم على تقديم تنازلات سياسية" لتحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن "ما قيل للدبلوماسيين والمشرعين هو أن الهدف هو تقديم تعهدات بـ68 مليار دولار للفلسطينيين والمصريين والأردنيين واللبنانيين".

وفي سياق منفصل، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا شديد اللهجة إلى إيران أمس عبر تويتر قائلا "إذا أرادت إيران القتال، ستكون تلك النهاية الرسمية لإيران. لن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى.

ويأتي ذلك بعدما صعدت المملكة العربية السعودية لهجتها تجاه إيران، وبينما أعلن الجيش العراقي سقوط صاروخ على المنطقة الخضراء في بغداد أمس دون وقوع إصابات، وفقا لرويترز.