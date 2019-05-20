كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكثيف إجراءات الأمن في إندونيسيا قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مدت الشرطة في إندونيسيا المزيد من الأسلاك الشائكة، اليوم الاثنين، في إطار تشديد الإجراءات الأمنية خارج مقر مفوضية الانتخابات، كما وضعت شاحنات مدرعة ومدافع مياه على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي اضطرابات لدى إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية خلال أيام.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه من المقرر أن تعلن مفوضية الانتخابات العامة نتائج إحصائها لأصوات الاقتراع الذي جرى الشهر الماضي بحلول الأربعاء. واعتقلت السلطات عشرات الإسلاميين المتشددين الذين تشتبه في أنهم يخططون لشن هجمات لإشاعة الفوضى خلال المظاهرات.

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مدت الشرطة في إندونيسيا المزيد من الأسلاك الشائكة، اليوم الاثنين، في إطار تشديد الإجراءات الأمنية خارج مقر مفوضية الانتخابات، كما وضعت شاحنات مدرعة ومدافع مياه على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي اضطرابات لدى إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية خلال أيام.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه من المقرر أن تعلن مفوضية الانتخابات العامة نتائج إحصائها لأصوات الاقتراع الذي جرى الشهر الماضي بحلول الأربعاء. واعتقلت السلطات عشرات الإسلاميين المتشددين الذين تشتبه في أنهم يخططون لشن هجمات لإشاعة الفوضى خلال المظاهرات.