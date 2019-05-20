كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: الحزام الأمني يتقدم في شمال الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت قناة سكاي نيوز عربية، مقتل اكثر من 36 من مليشيات الحوثي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في مواجهات وغارات لمقاتلات التحالف العربي شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وشنت مقاتلات التحالف العربي 7 غارات، استهدفت تجمعات وتعزيزات عسكرية للمليشيات في المنطقة.

يأتي ذلك، فيما تكبدت المليشيات خسائر بشرية ومادية في مواجهات مع الحزام الأمني شمال غرب مديرية قعطبة، حيث تصدت القوات المشتركة لهجوم حوثي جديد على منطقة حجر.

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إلى ذلك قتلت امرأتان وطفلة يقصف مدفعي حوثي على قرى منطقة حجر، فيما أصيبت امرأة برصاص قناص حوثي.

وكانت المليشيات واصلت قصفها المدفعي على عدد من قرى حجر وقعطبة، مستهدفة المنازل.