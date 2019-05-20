كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ6 قذائف أطلقت نحو قاعدة حميميم في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن إرهابيي "جبهة النصرة" (تنظيم محظور في روسيا) أطلق 6 قذائف من منطقة خفض التصعيد في إدلب يوم 19 مايو نحو قاعدة حميميم، مؤكدة أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لها جميعا دون وقوع أضرار.

وقالت الوزارة في بيان: "على الرغم من وقف النار الكامل من قبل الجيش السوري اعتبارا من الساعة 00 من يوم 18 مايو، إلا أن إرهابيي "جبهة النصرة" (تنظيم محظور في روسيا) في منطقة خفض التصعيد بادلب يستمرون في إطلاق القذائف والاستفزاز".

وأضافت أنه "فيمساء يوم 19 مايو 2019 حاول إرهابيو جبهة النصرة شن هجوم على قاعدة حميميم الروسية بواسطة راجمات الصواريخ".

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وتابع البيان أنه "في الساعة الثامنة من مساء أمس الأحد أطلق إرهابيو إدلب 6 قذائف، لكن الدفاعات الجوية الروسية في القاعدة تمكنت من صدها جميعا"، مؤكدا عدم وقوع أضرار.

وأشار البيان إلى أن "القوات الجوية الروسية قامت بتدمير نقطة الإرهابيين في إدلب".