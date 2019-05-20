كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما يُمثل أمام المحكمة بتهم الفساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما تهما بالفساد وغسل الأموال والابتزاز أمام المحكمة.

مُثل "زوما"، 77 عامًا، أمام المحكمة العليا في بيترماريتسبورج في مقاطعة كوازولو ناتال الشرقية، اليوم الاثنين، بتهمة تلقي رشاوى عندما اشترت الحكومة أسلحة عام 1999.

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كان "زوما" رئيسًا لجنوب إفريقيا من العام 2009 حتى العام 2018، عندما أجبره حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم على الاستقالة وسط مزاعم مستمرة بالفساد.

تم رفع التهم الجنائية ضد "زوما"، لأول مرة، منذ أكثر من 10 سنوات ولكن تم سحبها من قبل هيئة الادعاء الوطنية في العام 2008. وأُعيدت التهم بعد أن قضت المحكمة بوجود أسباب كافية لتقديمه للمحاكمة.

أدين المستشار المالي السابق لزوما، شابير شايك، في العام 2005 بتهمة الاحتيال والفساد.