كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطيران التركي يدمر مواقع لـ"العمال الكردستاني" شمالي العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت تركيا، اليوم الاثنين، أن طائراتها دمرت مواقع تابعة لحزب "العمال الكردستاني"، الذي تصنفه منظمة إرهابية، شمالي العراق.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن سلاح الجو التركي دمر، خلال الساعات الأخيرة، أهدافا تابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في شمالي العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الاثنين، أن الغارات استهدفت مواقع للمنظمة الإرهابية في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وأضاف البيان أن الغارات دمرت مرابض أسلحة وملاجئ ومخابئ ومستودعات ذخيرة تستخدمها المنظمة الانفصالية في المناطق المذكورة.

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ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

وأشارت الوكالة إلى أنه "يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش".

وتشن أنقرة بانتظام غارات على مواقع الحزب الكردي في شمال العراق، وتصنفه تنظيما إرهابيا.

وحمل الحزب السلاح على مدى ثلاثة عقود للحصول على منطقة حكم ذاتي للأكراد، قبل أن يعلن عن وقف لإطلاق النار في 2015. وأسفر النزاع بين الجانبين، منذ بدايته عام 1984، عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.