كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إرضاءا لإسرائيل.. "الجزيرة" تضحي باثنين من صحفييها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقفت قناة الجزيرة القطرية اثنين من صحفييها عن العمل، الأحد، على خلفية إعداد مقطع مصور عن محرقة اليهود، قالت إنه "خالف المعايير والضوابط التحريرية" لشبكتها.

وكان النازيون قد قتلوا في الحرب العالمية الثانية، وبشكل ممنهج 6 ملايين يهودي.

ويشير الفيديو، الذي نشرته القناة الرقمية (إيه جاي+) التابعة لشبكة الجزيرة، إلى أن "رواية" قتل النازيين لستة ملايين يهودي "تبنتها الحركة الصهيونية".

وفي الفيديو، الذي تم بثه لأول مرة في 18 مايو، أرفقت مشاهد اضطهاد اليهود الأوروبيين إبان الحكم النازي وصور القتلى بتساؤل عن سبب تسليط الضوء عليهم دون سواهم.

كما يلفت الفيديو إلى أن الاضطهاد الممنهج لم يقتصر على اليهود، لكن بسبب امتلاكهم "موارد مالية" وقدرتهم على الوصول إلى "مؤسسات إعلامية" تمكنوا من "تسليط الضوء" على معاناتهم.

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وجاء في بيان نشرته شبكة الجزيرة أن القناة الرقمية "اتخذت إجراءات إدارية تأديبية" بحق الصحفيين وحذفت "الفيديو المذكور والمنشورات المرافقة له من كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فور ملاحظة أن محتواه يتعارض مع معايير القناة المهنية".

من جهته، اعترف المدير التنفيذي للقطاع الرقمي بالشبكة، ياسر بشر، أن "المقطع المصور تضمن إساءة واضحة، وأن الشبكة تتبرأ منه ولا تقبل بنشر مثل هذا المحتوى على منصاتها وقنواتها الرقمية".

كذلك أعلن بشر في رسالة داخلية عن "برنامج تدريبي إلزامي يعزز الوعي بحساسية بعض القضايا لدى منتجي المحتوى الرقمي للشبكة"، وفق بيان الشبكة.

من جانبها، قالت مديرة القنوات الرقمية التابعة للشبكة، ديمة الخطيب، إنه "تم إنتاج الفيديو من دون الإشراف التحريري اللازم"، موضحة أنه "تتم مراجعة ضوابط الإنتاج والنشر لضمان عدم خروج أي مادة عن المسار المعتمد في أي ظرف كان".