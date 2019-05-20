كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 3 من الشرطة في هجوم مسلح على نقطة تفتيش في كابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مسؤول أفغاني، أن مسلحين اقتحموا نقطة تفتيش في كابول وقتلوا ثلاثة ضباط شرطة على الأقل.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، بصير مجاهد، إن ثلاثة من رجال الشرطة أُصيبوا في الهجوم الذي وقع مساء الأحد على مشارف المدينة.

وأضاف، أن المهاجمين ألقوا أولًا قنابل يدوية ثم فتحوا النار على الشرطة في منطقة دوغاباد بالمدينة.

بشكل منفصل، قال مسؤول إقليمي في ولاية هلمند الجنوبية، إن سبعة مدنيين على الأقل قتلوا في غارة جوية بينما كانت القوات الأفغانية تقاتل حركة طالبان في وقت متأخر يوم الأحد.