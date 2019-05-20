كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيلينسكي يؤكد استعداده للحوار مع دونباس ويعلن حل برلمان البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأوكراني الجديد، فلاديمير زيلينسكي، جاهزيته للحوار حول وقف النزاع في دونباس شرق بلاده، مشيرا إلى أن الحوار بهذا الخصوص يجب أن يبدأ من إعادة الأسرى الأوكرانيين.

وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها في جلسة برلمان البلاد بعد توليه منصب الرئيس رسميا، اليوم الاثنين: "إن التاريخ ليس عادلا. نحن لسنا من شن هذه الحرب، لكن يجب علينا أن نضع حدا لها. ونحن جاهزون للحوار. لكنني أعتقد أن أول خطوة لإطلاق هذا الحوار ستكمن في إعادة كل الأسرى الأوكرانيين".

وأضاف: "سألوني مرارا ما الذي يمكن أن أعمله من أجل وقف إطلاق النار؟ وهذا السؤال غريب. وعلى ماذا أنتم مستعدون، يا أوكرانيين، من أجل حياة أقربائكم؟ على ماذا؟ يمكنني التأكيد أنني جاهز لعمل كل شيء لوقف مقتل أبطالنا. وأنا لست خائفا من اتخاذ قرارات صعبة. وأنا جاهز لفقدان شعبيتي وعند الحاجة فأنني جاهز للتضحية بمنصبي من أجل إحلال السلام".

وتابع: "وذلك بدون فقدان أراضينا، أبدا".

وأشار أيضا إلى ضرورة إعادة "الأراضي المفقودة"، مشيرا إلى أن "القرم ودونباس هي أراضي أوكرانية، وفقدنا ليس أراضينا فحسب، بل والناس، وهذا هو أهم بكثير".

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وشدد على أن سكان دونباس وشبه جزيرة القرم "ليسوا غرباء بالنسبة لأوكرانيا".

هذا وأعلن زيلينسكي عن قراره حل برلمان البلاد، داعيا إياه في الوقت ذاته لاتخاذ عدد من القوانين العاجلة وخاصة حول إقالة رئيس هيئة الأمن الأوكرانية والمدعي العام ووزير الدفاع، وذلك خلال الشهرين القادمين.

وأضاف: "أدعوكم إلى اتخاذ قانون حول إلغاء الحصانة البرلمانية والقانون حول الاستغناء غير الشرعي وقانون الاقتراع بالقوائم المكشوفة".

كما دعا مجلس الوزراء الحالي للاستقالة لـ "تحرير المقاعد لمن سيفكر في الأجيال القادمة وليس في الانتخابات المقبلة".

وجرت اليوم الاثنين في العاصمة كييف مراسم تنصيب الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي.