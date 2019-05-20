كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأوكراني الجديد يحل البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى نجم التلفزيون الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليمين الدستورية وحل البرلمان الأوكراني على الفور.

في خطاب شرس بعد تنصيبه، قال "زيلينسكي" المجلس الأعلى الأوكراني - البرلمان -، إن هدفه الرئيسي للرئاسة هو إحلال السلام في شرق أوكرانيا، حيث تقاتل القوات الحكومية الانفصاليين المدعومين من روسيا لمدة خمس سنوات.

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وكان حل المجلس الأعلى الأوكراني، أحد الوعود التي قطعها في حملته الانتخابية، لأن "زيلينسكي" وصفه بأنه مجموعة من الأشخاص المهتمين فقط بإثراء الذات.

وقبل أن يصدر هذا الإعلان، طلب "زيلينسكي" من البرلمان اعتماد مشروع قانون ضد التخصيب غير القانوني ودعم اقتراحه بفصل وزير الدفاع ورئيس جهاز الأمن الأوكراني والمدعي العام.

وكلهم حلفاء للرئيس السابق بترو بوروشينكو، الذي خسر الانتخابات الرئاسية في انهيار ساحق أمام الممثل الكوميدي الذي لم يكن لديه خبرة سياسية سابقة.