بسبب عطلة زميلها..وزارة الصحة تجبر طبيبة مولدة على العمل ليل نهار قرابة شهر!-وثيقة

في قرار غريب، كشفت وثيقة أن مندوبية وزارة الصحة في منطقة أزيلال، قررت تكليف طبيبة متخصصة في أمراض النساء، والتوليد ليل نهار لما يقارب الشهر، بسبب دخول زميلها في العمل في عطلة.

وحسب الوثيقة، التي وجهتها مندوبية الصحة، فإن الطبيبة، خلال 22 يوما، مطالبة بالعمل خلال ساعات الدوام، طوال اليوم، والبقاء رهن إشارة المؤسسة الاستشفائية في ساعات الليل.

وفي حديثه مع “اليوم 24″، اليوم الأحد، تعليقا على الوثيقة، قال المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن الطبيبة، التي صدرت في حقها الوثيقة محط الجدل، ستجد نفسها تعمل 24 ساعة في اليوم، لأن تخصصها حيوي، ولا يوجد غيرها في كل المنطقة.

وأوضح النقابي في قطاع الصحة أن تسريب هذه الوثيقة للإعلام، يميط اللثام عن معاناة أطباء القطاع العام، مشددا على أن حالة هذه الطبيبة ليست وحيدة، وإنما يوجد منها الكثير، خصوصا في المناطق النائية.

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وتحدث العلوي عن معاناة الأطباء في ظل نقص الموارد البشرية، وغياب أطباء التعويض، ما يجعل بعضهم في المناطق النائية محروما من العطلة لسنوات.

وحسب المتحدث نفسه، فإن كل مستشفى يجب أن يضم أربعة أطباء من كل تخصص، ليتمكن كل طبيب من العمل ليلا لـ12 ساعة، ويرتاح لـ36 ساعة، إلا أن الواقع حسب كلامه لا يطبق فيه هذا القانون.

العلوي علق على وضعية الأطباء بالقول: “نسهر على صحة الآخرين، ولا أحد يسهر على صحتنا”، داعيا إلى تحفيز الأطباء للعمل في القطاع العام.