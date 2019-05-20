كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، ومنظمة “باكت” للتنمية أن حجم عائدات صادرات المغرب من المعادن بلغ حوالي 27.5 مليار دولار.
وأشارت المعطيات الواردة في التقرير، الذي حدد المعادن الموجودة في المغرب، ونسبتها، وقيمتها المادية، إلى أن القطاع المعدني في المغرب يشغل حوالي 39 ألف شخص، معظمهم في قطاع الفوسفاط.
ويساهم القطاع المعدني في المغرب بحوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2014، وبـ6.4 في المائة من الصادرات الوطنية (حسب القيمة)، التي بلغت نحو 27.5 مليار دولار سنة 2018.
وحسب التقرير، فإن المغرب ينتج بالإضافة إلى الفوسفاط مواد معدنية، من بينها الرصاص والزنك والنحاس والفضة والذهب، والبارتين، والفليورين، والكوبالت، بالإضافة إلى الصخور الصناعية.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير.. المغرب حقق 27.5 مليار دولار من صادرات الذهب والفوسفاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.