تقرير.. المغرب حقق 27.5 مليار دولار من صادرات الذهب والفوسفاط

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، ومنظمة “باكت” للتنمية أن حجم عائدات صادرات المغرب من المعادن بلغ حوالي 27.5 مليار دولار.

وأشارت المعطيات الواردة في التقرير، الذي حدد المعادن الموجودة في المغرب، ونسبتها، وقيمتها المادية، إلى أن القطاع المعدني في المغرب يشغل حوالي 39 ألف شخص، معظمهم في قطاع الفوسفاط.

ويساهم القطاع المعدني في المغرب بحوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2014، وبـ6.4 في المائة من الصادرات الوطنية (حسب القيمة)، التي بلغت نحو 27.5 مليار دولار سنة 2018.

وحسب التقرير، فإن المغرب ينتج بالإضافة إلى الفوسفاط مواد معدنية، من بينها الرصاص والزنك والنحاس والفضة والذهب، والبارتين، والفليورين، والكوبالت، بالإضافة إلى الصخور الصناعية.