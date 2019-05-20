إصابة شخص في جريمة إطلاق نار بالرينة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفاد شهود عيان أن جناة مجهولين أطلقوا وابلا من النار على أحد المكاتب في الشارع الرئيسي بقرية الرينة، قبل ظهر اليوم الإثنين.
وبحسب شهود العيان فقد أسفرت جريمة إطلاق النار عن إصابة شخص، لم تعرف مدى خطورتها بعد، وأضرار مادية.
واستدعيت الشرطة وفتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة.
وفي سياق متصل، تسود البلدات العربية في البلاد حالة من الغضب والاستهجان، وتُثار التساؤلات من جديد حول انعدام الأمن والأمان وصمت المجتمع وتخاذل الشرطة في محاربة العنف والجريمة.
يذكر أنه قُتل في الأيام الأخيرة كل من توفيق زهر من الناصرة ووسام ياسين من طمرة وأحمد ضراغمة من باقة الغربية في جرائم إطلاق نار.
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