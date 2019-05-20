باقة الغربية: أمر حظر نشر بجريمة قتل أحمد ضراغمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استصدرت الشرطة من محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الإثنين، أمر حظر نشر في ملف التحقيق بملابسات جريمة قتل الشاب أحمد ضراغمة (35 عاما) من مدينة باقة الغربية، الليلة الماضية.

ويشمل أمر حظر النشر تفاصيل ومعلومات حول التحقيق أو أية تفاصيل قد تكشف هوية المشتبه بهم. وبموجب قرار المحكمة فإن أمر حظر النشر سار المفعول لغاية يوم الإثنين القادم الموافق 27.5.2019.

يذكر أن بلدية باقة الغربية أعلنت، عقب اجتماع طارئ عقدته في وقت متأخر من الليلة الماضية، إضراب المحال التجارية والمرافق العامة، اليوم، حدادًا وتضامنا مع عائلة الشاب أحمد مازن ضراغمة، على أن يخصص اليوم التعليمي في المدارس لنشاطات توعوية مناهضة للعنف.