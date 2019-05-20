القدس - بواسطة محمد عز العرب - استصدرت الشرطة من محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الإثنين، أمر حظر نشر في ملف التحقيق بملابسات جريمة قتل الشاب أحمد ضراغمة (35 عاما) من مدينة باقة الغربية، الليلة الماضية.
ويشمل أمر حظر النشر تفاصيل ومعلومات حول التحقيق أو أية تفاصيل قد تكشف هوية المشتبه بهم. وبموجب قرار المحكمة فإن أمر حظر النشر سار المفعول لغاية يوم الإثنين القادم الموافق 27.5.2019.
يذكر أن بلدية باقة الغربية أعلنت، عقب اجتماع طارئ عقدته في وقت متأخر من الليلة الماضية، إضراب المحال التجارية والمرافق العامة، اليوم، حدادًا وتضامنا مع عائلة الشاب أحمد مازن ضراغمة، على أن يخصص اليوم التعليمي في المدارس لنشاطات توعوية مناهضة للعنف.
كانت هذه تفاصيل خبر باقة الغربية: أمر حظر نشر بجريمة قتل أحمد ضراغمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.