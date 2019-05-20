"مسام" يعلن انتزاع أكثر من 1329 لغماً حوثياً في اليمن

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، عن انتزاع 1329 لغماً كانت زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال الأسبوع الثالث من مايو (أيار) الجاري.

وأكد مدير عام مشروع "مسام"، أسامة القصيبي، أن الفرق نزعت خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر 586 لغماً مضادة للدبابات، و44 مضاداً للأفراد في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية المحررة، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" أمس الأحد.

وأضاف، أنه خلال الأسبوع ذاته تم نزع 676 ذخيرة غير منفجرة، و23 عبوة ناسفة.

وذكر أن الفرق الميدانية نزعت منذ بداية هذا الشهر 8149 لغماً وذخيرة غير متفجرة، ليصل مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 16 مايو (أيار) الجاري 71868 تنوعت بين ألغام وعبوات ناسفة وذخائر زرعتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في عديد من مناطق اليمن.