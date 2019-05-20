شكرا لقرائتكم خبر عن المهرة.. السلطة المحلية بحصوين تناقش الأوضاع العامة وتحسين الخدمات والان مع التفاصيل

ناقشت السلطة المحلية بمديرية حصوين أمس في اجتماع لها برئاسة مدير عام المديرية الشيخ ياسر الأسد وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي وأعضاء الهيئة الإدارية عدد من القضايا التي تهم المديرية وأبنائها.

حيث ألزمت موزعي مادة الغاز المنزل بتسعيرة البيع القانونية الموحدة والتي حددتها شركة الغاز والسلطة المحلية، والتواصل مع شركة الغاز في المحافظة لتوفير الكمية المخصصة للمديرية وتحديد محطة للتوزيع بالمديرية .

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إلى ذلك ثمنت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية الجهود المبذولة من قبل المدير العام بشأن العمل على تحسين خدمات الكهرباء، حيث تم إعتماد محولات إسعافية بموجب طلب إدارة الكهرباء.

كما ناقشت مستوى أداء المكاتب التنفيذية وعلى رأسها مكتب الصحة في المديرية ووقفت أمام الاختلالات الإدارية للمكتب واتخذت بشأنها عدد من الإجراءات الهادفة لتحسين الخدمات الصحية وتجاوز جوانب القصور والسلبيات السابقة، كما وقفت الهيئة الإدارية أمام تحذيرات مراكز الأرصاد وتم إطلاق تحذيرات للمواطنين وخاصة الصيادين والبدو بأخذ الحيطة والحذر تحسبأ لتأثر المحافظة بمنخض جوي.

وفي ختام اجتماعها عبرت الهيئة الإدارية عن شكرها لمحافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت على تجاوبه السريع في تلبية احتياجات المديرية من الخدمات والمشاريع ودعم جهود السلطة المحلية بالمديرية.