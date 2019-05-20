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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة سياحية في القاهرة

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة سياحية قرب المتحف المصري الكبير غربي القاهرة.

وبحسب وكالة وام الإماراتية، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - " إن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب وتؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة".

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وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة شعب مصر وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق .. مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماما مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية.

وجددت الوزارة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

وأعربت الوزارة عن أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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