الشارقة تستضيف معرض الكتاب الإماراتي الأول في 26 مايو

تستضيف إمارة الشارقة، الدورة الأولى من معرض الكتاب الإماراتي، خلال الفترة من 26 إلى 28 من مايو/أيار، في مبنى هيئة الشارقة للكتاب بمنطقة الزاهية، بمشاركة 22 دار نشر إماراتية، ونخبة من الأدباء والمبدعين الإماراتيين.

ويأتي تنظيم المعرض تماشيا مع توجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص يوم 26 مايو من كل عام يوما للكاتب الإماراتي، وضمن احتفالات الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019.

وتسعى هيئة الشارقة للكتاب من خلال تنظيمها هذا المعرض السنوي إلى مضاعفة حضور الإنتاجات المحلية من المؤلفات والروايات والكتب التاريخية والمعارف بأنواعها؛ إذ يقدم المعرض آلاف الإصدارات للكتاب الإماراتيين.

وينظم المعرض سلسلة من الجلسات الحوارية والنقاشية التي تجمع نخبة من المثقفين الإماراتيين الذين يسلطون الضوء على قضايا ثقافية متنوعة، إلى جانب الندوات الثقافية والإبداعية التي يقودها مؤلفون وكتاب يطرحون من خلالها تجاربهم ويناقشون عددا من المواضيع التي تخدم الكاتب المحلي وتلعب دورا في الارتقاء بمعارفه وإبداعاته.