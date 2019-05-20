شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة كمية من المواد الغذائية المجانية في حضرموت.. لهذا السبب والان مع التفاصيل

بتوجيهات من نائب المدير العام لمديرية الشحر مصبح البحسني، أوقف أمن المديرية كمية من المواد الغذائية تقدر بـ 3127 من المواد الغذائية ( دقيق وفاصوليا وزيوت ) تابعة لمنظمة الغذاء العالمي والتي يتم توزعها مجانا كمساعدات للأسر الفقيرة في اليمن .

الكمية التي تم ضبطها وبعد التحقيقات تأكد انها قادمة من خارج، حضرموت بعد إبلاغ مواطن عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود علب زيوت تباع في أحد المولات بالشحر تحتوي على شعار منظمة الغذاء العالمي ليتم بعد ذلك ضبط الكمية ومنع التاجر من بيعها وسحب الكمية من السوق والمقدرة بـ 1390 كرتون زيت و 308 كيس فاصوليا و 29 كيس ملح و 1400 كيس دقيق .

هذا وحث نائب المدير العام لمديرية الشحر المواطنين بالإبلاغ عن وجود مثل المواد الغذائية التابعة للمنظمات الاغاثية .. مشددا على الجهات الرقابية متابعة ومراقبة الأسواق ومنع حدوث مثل هذه الاختلالات والتجاوزات في بيع مواد غذائي مخصصة كمساعدات للأسر الفقيرة في اليمن.

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وحذر البحسني التجار من بيع وشراء أي مواد إغاثية كون ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية .

وشكر نائب المدير العام ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية الشريك المنفذ لبرنامج الغذاء العالمي في مديرية الشحر على الشفافية المطلقة في اختيار المستفيدين من المشروع وآلية تنفيذ المشروع وبأشراف مباشر من السلطة المحلية بالمديرية .

هذا وتمت عملية ضبط الكمية وايقاف بيعها في احد مستودعات احد التجار بالشحر بحضور أحمد الركن باعباد منسق مشروع الأمن الغذائي بالمديرية و مندوب من الامن ومكتب الصناعة والتجارة ومندوب من الأشغال والسلطة المحلية بمديرية الشحر.