شكرا لقرائتكم خبر عن السيول تجرف 5 أشخاص بوادي حضرموت والان مع التفاصيل
جرفت السيول الكبيرة الناجمة عن الأمطار الكثيفة يوم أمس، في منطقة العقاد بمدينة القطن بحضرموت، 5 أشخاص من ابناء المحافظات الشمالية، أثناء مرورهم في مجرى السيول الرابط لوادي سر.
وانقذ مواطني المنطقة العالقين الذين جرفتهم السيول الى شجرة "سيسبان" في المجرى، بجهود ذاتية ومحلية.
وقال مصدر محلي أن واحدا من الذين تم انقاذهم دخل في أزمة نفسية سيتجاوزها في القريب العاجل وفق قول الطبيب المعاين .. مشيراً أن البقية يتمتعون بصحة جيدة.
وقطعت سيول الأمطار التي هطلت على معظم مناطق ومديريات وادي حضرموت من ظهر الأحد حتى المساء، الطريق الرابط بين المديريات الغربية والشرقية لوادي حضرموت في منطقة العقاد بالقطن وطريق شبام حضرموت.
ولم ترفع السلطات في محافظة حضرموت أي حالة تأهب لتصفية مجاري السيول وإزالة العوالق فيها تحسباً لحدوث أمطار وسيول، رغم انتشار أخبار عن حدوث عاصفة مدارية تتأثر بها المحافظة وتهطل على إثرها الأمطار.
هذا ويعيش عدد من النازحين والصوماليين في أماكن مجاري السيول وسط مخيمات نصبوها نتيجة لارتفاع إيجارات المنازل في وادي حضرموت.
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