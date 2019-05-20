شكرا لقرائتكم خبر عن تسيير مساعدات طبية إلى الضالع والان مع التفاصيل
سير البرنامج الوطني للإمداد الدوائي شحنة أدوية ومستلزمات طبية لمستشفيات محافظة الضالع وذلك بعد نداء استغاثة اطلقتها مستشفيات المحافظة التي تشهد معارك عنيفة منذ أكثر من 40 يوماً .
وقالت الدكتورة سعاد عبده ميسري مديرة البرنامج الوطني للإمداد الدوائي إن صرف الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل الوريدية لمستشفى الشعيب ومستشفى النصر للحد من الأزمة التي تشهدها هذه المستشفيات التي تستقبل جرحى الجيش والمقاومة في المحافظة .
وأشارت الدكتورة ميسري إلى أن هذه الأدوية والمستلزمات الطبية ستساعد في إجراء العمليات الجراحية وتقديم الخدمة المجانية للجرحى والمواطنين .
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