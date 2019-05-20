تركيا ترغب في دخول مستثمريها للسوق الإيرانية

وتأتي هذه التصريحات في وقت يترنح فيه الاقتصاد الإيراني على وقع العقوبات الأميركية.
وسبق لإدارة ترامب أن حذرت من "مخاطر كبيرة" للدول والأطراف التي تخرق هذه العقوبات.
وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على إيران في اب من العام الماضي، وفي الرابع من تشرين الثاني من العام الماضي فرض الحزمة الثانية من العقوبات.
ولا تقتصر العقوبات على الشركات الإيرانية بل تشمل أيضا جميع الشركات والدول التي تتعامل معها.
وألغت واشنطن الاعفاءات التي منحتها لثمان دول من بينها تركيا لشراء النفط الإيراني في الثاني من ايار الجاري.
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