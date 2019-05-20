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حقيقة تبرع رونالدو بمليون ونصف يورو للصائمين في غزة

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2019-05-20 | 10:37

حقيقة تبرع رونالدو بمليون ونصف يورو للصائمين في غزة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة نبأ يفيد بتبرع نجم فريق يوفنتوس الإيطالي ، بمبلغ مالي كبير من أجل سكان قطاع غزة المحاصر.
وكان النبأ يقول إن النجم البرتغالي قدم مبلغ 1.5 مليون يورو من أجل إعداد وجبات إفطار للصائمين في غزة خلال رمضان.

وانهالت التعليقات التي تشيد بمواقف المهاجم البالغ من العمر (34 عاما)، لكن دون أن ينتبه أحد إلى أن القصة كلها مفبركة.


وفي جولة سريعة في حسابات رونالدو على شبكات التواصل، لم يظهر أي ذكر للخبر لا من قريب ولا من بعيد.

فيما ذكر موقع "leadstories.com" المتخصص في رصد الشائعات و"الأخبار المفبركة"، أن القصة بدأت في 14 ايار الجاري، عندما نشرت "مواقع ألبانية" الخبر دون الاستناد إلى مصادر حقيقية.

وأشار إلى أن الخبر بعد ذلك انتشر مثل النار في الهشيم على الشبكة العنكبوتية.

وأشار الموقع إلى أنه أجرى اتصالا مع ممثلي النجم البرتغالي الذين أكدوا له أن القصة غير حقيقية "مثل كثير من القصص التي تنشر عن رونالدو".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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