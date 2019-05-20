طقس اليوم في عموم البلاد .. جدول





واشارت الهيئة الى ان "درجات الحرارة العظمى ستتراوح في كافة المحافظات بين 31 و43 درجة مئوية ، في حين الصغرى ستتراوح بين 17 الى 28 درجة مئوية". وقالت الهيئة في تقرير لها، تابعته الخليج 365، إن "الطقس سيكون في المنطقة الوسطى صحو وفي اقسامها الشرقية يكون غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، مبينة ان درجات الحرارة العظمى ستكون في العاصمة بغداد 40 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة مئوية".واشارت الهيئة الى ان "درجات الحرارة العظمى ستتراوح في كافة المحافظات بين 31 و43 درجة مئوية ، في حين الصغرى ستتراوح بين 17 الى 28 درجة مئوية".

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