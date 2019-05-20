كونوا على انتباه... 12 علامة تدل على أن هاتفك مراقب!

في مقال نشرته مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية، تطرق الكاتب جو مكينلي إلى العلامات التي تدل على تعرض الهاتف الذكي للاختراق. ويقول المدير التنفيذي لشركة "بلوكسايف تكنولوجيا" جورج والر إن "فهم علامات اختراق هاتفك يبدأ بفهم مجموعة البيانات الموجودة على جهازك، لا سيما أن الهاتف والحاسوب يمثلان جهازي الاتصال الرئيسيين اللذين تستعملهما بشكل يومي".وفي ما يلي أبرز العلامات التي تدل على تعرض هاتفك للاختراق:

1- ارتفاع كبير في استخدام بيانات الإنترنت

استخدام تطبيق مثل "داتا يوساج" للاطلاع على كمية بيانات الإنترنت الصادرة عن جهازك، ثم البحث عن الحالات الشاذة أو فترات التحميل الطويلة يساعدك على معرفة متى يكون هذا الاستهلاك على نحو غير مبرر، وهو ما يعد مؤشرا على تثبيت برامج مراقبة على هاتفك.

2- استنزاف بطارية هاتفك بسرعة

أبرز العلامات الواضحة التي تدل على اختراق هاتفك هي نفاد بطاريته بسرعة كبيرة، حيث تعمل برامج التجسس في الخلفية طوال الوقت، مما يعني أنها تستخدم الطاقة وتستنزف البطارية. وإذا كان هاتفك يعاني من استمرار فقدان الطاقة بشكل مستمر، فمن المحتمل أنك تعرضت للاختراق.

3- ارتفاع حرارة هاتفك

يعد ارتفاع درجة حرارة الهاتف حتى عندما لا يكون قيد الاستخدام علامة محتملة على أن بيانات الإنترنت تُستهلك على نحو أسرع من المعتاد. وإذا لاحظ شخص ما أنه يتجاوز حدود استهلاكه للبيانات، فمن المحتمل أن هناك من يتجسس على جلساته الخاصة.

4- ظهور تطبيقات جديدة على شاشة هاتفك

المستخدمون الذين تعرضوا للاختراق قد يكتشفون تطبيقات جديدة غير مألوفة في قائمة التطبيقات أو ضمن الإعدادات، وهو ما يستوجب منك التحقق الدائم من التطبيقات قيد التشغيل. وفي حال بدا أي شيء يعمل بشكل غير عادي، تحقق مما إذا كان أحد التطبيقات الذي يستنزف البطارية يحتوي على برامج ضارة.

5- هاتفك يقوم ببث حي للفيديو من تلقاء نفسه

إن قيام هاتف المستخدم ببث الفيديو بشكل مباشر من تلقاء نفسه يعد من إحدى الطرق التي ينتهجها المتسللون لمراقبة أنشطتك والتنصت عليها. ويمكن للمستخدم التفطن إلى ذلك في حال كان هاتفه يعمل باستمرار أو تنفد بطاريته بسرعة، مما يحتم عليه حينها التحقق من استهلاك الإنترنت والنظر في ما إذا كانت هناك طفرة ما في استهلاك بيانات الإنترنت.

6- ضعف أداء هاتفك الذكي

إذا شهدت تأخيرًا في إرسال واستقبال النصوص وتأدية المهام الأخرى بواسطة هاتفك، قد تكون تلك علامة على تعرض هاتفك للاختراق. ولعل التفطن لهذه الأمور صعب للغاية، لكن يتوجب علينا إيلاء اهتمام كافٍ بهذه التفاصيل الدقيقة.

7- إجراء هاتفك مكالمات وإرساله لرسائل دون علمك

يمكن للشخص الذي تعرض هاتفه للاختراق أن يُلاحظ عددا من المكالمات والرسائل التي لم يقم بها في قائمة جهات الاتصال الخاصة به. وفي هذه الحالة، يتوجب عليك مراقبة هذا النشاط عن كثب لأن بعض الأرقام التي ستجدها قد تمثل دليلًا على الجهة التي قامت باختراق هاتفك.

8- ظهور العديد من النوافذ المنبثقة المزعجة

إن ظهور النوافذ المنبثقة المزعجة وشاشات التوقف الغريبة؛ دليل على تعرض هاتفك لخطر الاختراق. ورغم أن معظم هذه النوافذ قد لا تشير إلى اختراق هاتفك، فإن بعضها قد يكون دليلًا على إصابته بنوع من البرامج الضارة التي تعرف باسم "أدوير"، والتي تجبر الهواتف على عرض إعلانات معينة لجني الأرباح عن طريق نقر المستخدمين عليها.

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9- تلقي رسائل متعلقة بأمن المعلومات

في حال اختُرق هاتفك، قد تلاحظ بعض الأنشطة غير المعتادة، مثل استقبالك رسائل متعلقة بأمن المعلومات تُعلمك بأنه قد تم النفاذ إلى بريدك الإلكتروني أو حسابك على مواقع التواصل باستخدام جهاز جديد أو روابط لإعادة ضبط كلمة المرور أو رسائل تحقق تفيد بأنك قمت بالتسجيل في حسابات لا تعرفها".

10- وجود ضجيج غير طبيعي في خلفية الهاتف

الضجيج والطنين وغيرهما من الأصوات الغريبة قد تكون إشارة إلى أن هناك من يتنصت على خطك. فعلى الرغم من أن جميع الهواتف قد تُصدر أصواتا غريبة من وقت لآخر، فإنه يجب عليك التحقق من وجود علامات أخرى.

11- عدم قدرتك على إغلاق هاتفك

إذا لاحظت شيئا غريبا يحدث لهاتفك المحمول، فحاول إغلاقه، وقم بمراقبة تفاعل جهازك مع عملية إيقاف التشغيل. في الواقع لا تغلق الهواتف التي وقع اختراقها بشكل صحيح، وقد لا تُغلق مطلقا حتى عندما تحاول القيام بذلك.

12- حظر رسائلك البريدية

قد تكتشف أن رسائل بريدك الإلكتروني الرسمية يقع حظرها بواسطة "فلاتر السخام الإلكتروني" نظرا لأن رسائلك تبدو كأنها تأتي من مصادر مشبوهة.

ثلاث خطوات يجدر بك القيام بها في حال كنت تشتبه في تعرض جهازك للاختراق:



نصح كبير مستشاري أمن المعلومات بشركة "بي تي بي سيكيوريتي" مات ويلسون باتباع الخطوات التالية:

تغيير كلمات السر المهمة: تكمن أهمية هذه النقطة في تجنّب تغيير كلمة المرور باستخدام الجهاز الذي تشك في أنه قد تعرّض للاختراق، إذ إنك بهذه الطريقة ستكون قد كشفت عن كلمة المرور الجديدة للمخترقين.

اعتماد آلية مصادقة متعددة العوامل: يجب على الجميع القيام بذلك كلما أمكن من أجل تفادي تعرض أجهزتهم للاختراق. وتسمح العديد من التطبيقات والخدمات الشائعة -مثل فيسبوك وغوغل وتطبيقات البنوك الكبرى- بتفعيل هذه الآلية. وقد لا تجدي هذه الطريقة حين يتعرض جهازك للخطر، إلا أنها تسهم في التقليل من احتمال اختراق جهازك.

استعادة جهازك: يمكن أن يشكل هذا الأمر تحديا، غير أنه أضحى اليوم أسهل بكثير من أي وقت مضى. وتعتمد هذه العملية على نوعية جهازك، حيث توفر كل من آبل وغوغل اتجاهات واضحة وسهلة التطبيق تمكنك من إنشاء نسخة احتياطية.