

وأشار أمين السر العام للجمعية مراد عبوشي إلى أن "هذه الحالات تتكرر على شاطىء مدينة الميناء في طرابلس، إذ قبل فترة قصيرة عثر على سلحفاة أخرى نافقة"، داعيا الصيادين والادارات المختصة، لا سيما وزارة البيئة الى "الاهتمام اكثر بحماية السلاحف البحرية المهددة بالانقراض".



الى ذلك، لفت عبوشي الى ان "كشاف البيئة يقوم بحملات مستمرة للتوعية على أهمية حمايتها، لا سيما بين الصيادين وطلاب المدارس". وأشار أمين السر العام للجمعية مراد عبوشي إلى أن "هذه الحالات تتكرر على شاطىء مدينة الميناء في طرابلس، إذ قبل فترة قصيرة عثر على سلحفاة أخرى نافقة"، داعيا الصيادين والادارات المختصة، لا سيما وزارة البيئة الى "الاهتمام اكثر بحماية السلاحف البحرية المهددة بالانقراض".الى ذلك، لفت عبوشي الى ان "كشاف البيئة يقوم بحملات مستمرة للتوعية على أهمية حمايتها، لا سيما بين الصيادين وطلاب المدارس". اليكم الصورة أدناه:



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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: العثور على سلحفاة خضراء معمرة ونافقة على شواطئ لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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