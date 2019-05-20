أين ينفق السوريون ثلث أموالهم ؟ تقرير يقارن بين تكلفة المعيشة بالعراق وسوريا

وذكر التقرير بحسب آخر تحديث في شهر ايار الحالي، أن "الأسواق التي تشمل الغذاء الأساسي للسوري شكلت نسبة 37.2%"، مبيناً أن "الخبز والحليب والجبن والبطاطا أهم المواد الغذائية المطلوبة في السوق".

وأضاف، أن "الإيجار جاء بالمرتبة الثانية من الانفاق الشهري للمواطن السوري وبنسبة 16.8%، فيما جاء النقل بالمرتبة الثالثة من الانفاق الشهري وبواقع 16.8%"، موضحاً أن "المطاعم جاءت بالمرتبة الرابعة وبواقع 13.6%، يليها الرياضة والترفية وبنسبة 6.3%، تليها أخيراً الملابس والأحذية وبواقع 3.9%".



وأشار التقرير، إلى أن "تكلفة المعيشة في سوريا أقل بنسبة 36.71٪ عنها في العراق لجميع المدن"، مبينة أن "هذه النسبة لم تأخذ كلف الإيجار في الاعتبار".

وتابع التقرير، أن "الإيجار في سوريا هو أقل بنسبة 50.22 % منه في العراق".

جدير بالذكر أن موقع "نومبيو" تم إطلاقه في عام 2009، ويعتبر مصدراً للعديد من وسائل الإعلام العالمية.