الان تتابع الحكومة اليمنية: محاولة استهداف مكة بإيعاز من إيران تجر المنطقة لسيناريو خطير والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365:
أدانت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، محاولة استهداف ميليشيات الحوثي لمكة المكرمة بصاروخ باليستي.
وشددت الحكومة على أن الهجوم على قبلة المسلمين جريمة إرهابية مكتملة الأركان، مضيفة أن محاولة الهجوم الصاروخي على مكة بإيعاز من إيران.
وكانت قوات الدفاع الجوي السعودية اليوم الإثنين، اعترضت صاروخين باليستيين الأول فوق مدينة الطائف وكان متجها إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة.
وذكرت وسائل إعلام أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت بحسب الفيديوهات المتداولة من تدمير الصاروخين الباليستيين.
يذكر أن محاولة الميليشيات الحوثية لاستهداف مكة المكرمة ليست الأولى من نوعها، حيث كان آخرها في يوليو 2017.
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