32 قتيلا في تمرد لسجناء داعش في طاجيكستان

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أعلنت السلطات الطاجيكستانية، اليوم، مقتل 29 سجينا بينهم 24 تابعيبن لتنظيم داعش، وثلاثة حراس في تمرد وقع مساء الأحد في سجن قريب من دوشانبي عاصمة هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى.

وقالت وزارة العدل في بيان إن “24 من أعضاء الدولة الإسلامية قتلوا. الاسلاميون قتلوا ثلاثة حراس”، موضحة أن أعضاء التنظيم قتلوا خمسة سجناء آخرين.