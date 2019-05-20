بكين تحث واشنطن على وقف الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي

حثت وزارة الخارجية الصينية، الإثنين، الولايات المتحدة بشدة على وقف ما أسمته بـ"الأفعال الاستفزازية" في بحر الصين الجنوبي، وفقا للعين الإخبارية.

يأتي تأكيد الخارجية الصينية بعد حديث الجيش الأمريكي عن أن إحدى سفنه الحربية أبحرت قرب جزيرة سكاربورو شول المتنازع عليها، والتي تطالب بكين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي.

وتطالب الصين بالسيادة على كل بحر الصين الجنوبي الاستراتيجي تقريبا وكثيرا ما تنتقد الولايات المتحدة وحلفاءها بسبب العمليات البحرية قرب الجزر التي تسيطر عليها الصين.

وتدور حرب تجارية بين بكين وواشنطن، ويحاول الجانبان التوصل إلى اتفاق قبل حلول موعد نهائي في أول مارس/آذار لزيادة تعريفات جمركية أمريكية من 10% إلى 25% على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار.