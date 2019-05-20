شكرا لقرائتكم السعودية.. اعتراض صواريخ حوثية باتجاه مكة وجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، فجر الاثنين، صاروخين باليستيين الأول فوق مدينة الطائف وكان متجهاً إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة، وفق شهود عيان.

وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية، بحسب الفيديوهات المتداولة، من تدمير الصاروخين الباليستيين.

ويُنتظر أن تصدر السلطات السعودية بياناً رسمياً في وقت لاحق.

يذكر أن محاولة الميليشيات الحوثية استهداف مكة المكرمة ليست الأولى من نوعها، كان آخرها في تموز/يوليو 2017.